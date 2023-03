Er werd vorige week door een Poolse website een interview met Bloober Team CEO Piotr Babieno gepubliceerd, maar dit artikel heeft voor wat onduidelijkheden gezorgd. Met name omtrent de status van de ontwikkeling. De ontwikkelaar laat nu weten hoe de vork in de steel steekt.

Babieno liet in het desbetreffende artikel weten dat Silent Hill 2 op technisch vlak klaar is. Dit werd door sommigen opgevat als dat de game helemaal gereed is om uit te geven. Bloober Team heeft in een statement laten weten dat de verwarring is ontstaan door een verkeerde vertaling. Silent Hill 2 is namelijk simpelweg nog niet klaar.

Wel voegt de Poolse ontwikkelaar daaraan toe dat in welke staat de game ook mag verkeren, zij zich te allen tijde focussen om een kwalitatieve game te maken.

“It is also not true that we have announced that Silent Hill 2 is ready for release. Regardless of the development stage, all of our activities are focused on obtaining the highest quality for the finished product – the quality that fans of Silent Hill 2 deserve.”