Alhoewel Avatar: Frontiers of Pandora inmiddels al meer dan vijf jaar in de maak is, is specifieke info over deze titel nog steeds vrij schaars. Ubisoft heeft nog niet zo heel veel van de game laten zien, dus moeten we maar beroep doen op leakers om meer te weten te komen over het spel. Heel toevallig is daar nu @ScriptLeaksR6 die met een nieuwe tweet wat info de wereld in stuurt.

Volgens hem speel je als een Na’vi die ontvoerd is geweest door de RDA als kind, maar nu als volwassene terug in contact wil komen met de clans van Pandora. Je hebt echter zowel Na’vi vaardigheden (speer en boog) als menselijke vaardigheden tot je beschikking (machinegeweren en shotguns), gezien je unieke levensloop. Pandora is een open wereld vol dingen om te ontdekken, te voet of op de rug van je vliegende banshee.

Uiteraard is dit geen officiële info, dus vergeet je korrel zout niet.