Het is zo jammer dat Valve niet tot 3 kan tellen, want de tijd dat de ontwikkelaar de ene na de andere topper afleverde ligt al ver achter ons. Het geweldige Half-Life: Alyx is inmiddels ook alweer 3 jaar geleden en van een PlayStation VR2 port is helaas nog steeds geen sprake. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want deze zomer mogen we eindelijk Counter-Strike 2 verwelkomen.

Daar blijft het niet bij, want het blijkt dat Valve momenteel aan een onaangekondigde puzzelgame werkt. De LinkedIn pagina van ontwerper Boyang Zhu bevestigt dat er aan een nieuwe game wordt gewerkt, terwijl de LinkedIn pagina van Level Designer Michael Anderson laat weten dat het om een puzzelgame gaat met ‘ambitieuze en unieke gameplay’. Dat moet wel Portal 3 zijn toch?