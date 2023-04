Hoewel we nog geen exacte releasedatum hebben, draait de marketingmachine voor Tekken 8 inmiddels wel op volle toeren. Bandai Namco heeft namelijk weer twee nieuwe video’s onthuld, waarin we dit keer Leroy Smith en Asuka Kazama krijgen te zien. Leroy en zijn trouwe hond Sugar kennen we natuurlijk nog van hun debuut in Tekken 7.

Asuka Kazama draait daarentegen al sinds Tekken 5 mee en behoort tot dezelfde familie als die andere twee oudgedienden, namelijk Jin en Jun Kazama, die beiden overigens ook weer hun opwachting in Tekken 8 maken. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De trailers kun je hieronder bekijken.