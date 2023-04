Frictional Games, de bekende ontwikkelaar van horrorvideogames, heeft onlangs een spannende korte clip gepubliceerd van hun nieuwste project, Amnesia: The Bunker. In deze video krijgen kijkers een voorproefje van de angstaanjagende ervaring die hen te wachten staat, waarbij een monster de speler onophoudelijk opjaagt.

Eerder heeft Frictional Games al enkele details over het intrigerende verhaal van Amnesia: The Bunker vrijgegeven. Voor spelers die gevoelig zijn voor de intense sfeer van het spel, is het wellicht geruststellend om te weten dat het spel in relatief korte tijd kan worden voltooid. Dit maakt Amnesia: The Bunker toegankelijker voor een breder publiek, inclusief diegenen die minder ervaring hebben met het horror genre.

Amnesia: The Bunker is het nieuwste deel in de succesvolle Amnesia-serie, die bekend staat om zijn meeslepende verhalen en griezelige atmosfeer. Frictional Games heeft een reputatie opgebouwd voor het creëren van diepgaande en angstaanjagende ervaringen, zoals te zien is in eerdere titels zoals Amnesia: The Dark Descent en Amnesia: A Machine for Pigs.