Na een reeks van kort uitstel keer op keer verschijnt Amnesia: The Bunker binnenkort dan eindelijk. De game staat gepland voor 6 juni en dan kunnen spelers aan de slag met het nieuwe griezel en survivalavontuur. Met nog minder dan een week te gaan heeft de ontwikkelaar een videoreeks gepland waarvan nu de eerste verschenen is.

In deze videoreeks neemt creative lead director Fredrik Olsson je mee door verschillende aspecten van de game. In de eerste video bespreekt hij drie key features. Dit zijn experimenteren, de moeilijkheidsgraden en de replayability van Amnesia: The Bunker. Zo vertelt hij dat je veel zelf moet onderzoeken en moet uitvogelen wat je volgende stap is. Experimenteren is daarbij essentieel.

Daarnaast kent Amnesia: The Bunker bij launch drie moeilijkheidsgraden: Easy, Normal en Hard. Na launch komen er nog twee moeilijkheidsgraden bij genaamd Shellshocked – nog moeilijker dan Hard – en Custom Mode, waarin je zelf bepaalt hoe makkelijk of moeilijk je het wilt maken. Wil je meer weten over de game? Bekijk dan zeker de eerste video uit deze reeks.