Waar het vroeger normaal was als een game gemiddeld acht uur duurde, worden er tegenwoordig langere games verwacht. Amnesia: The Bunker zal deze trend in ieder geval niet gaan volgen.

Creative lead Frederik Olsson heeft tegenover GamingBolt gezegd dat Amnesia: The Bunker voor een middelmatige gamer in vier á zes uur uit te spelen valt. Dit is minder dan vorige delen, die gemiddeld op acht á tien uur zaten.

Frictional Games heeft zich met Amnesia: The Bunker niet gefocust op de speelduur van het spel, maar op de totale ervaring. Olsson stipt nog wel aan dat de aangegeven tijd een gemiddelde is. Neem je bijvoorbeeld meer de tijd om alles te onderzoeken, dan zal je speelduur langer zijn.

Een andere manier om langer van Amnesia: The Bunker te genieten is om het spel meerdere keren te spelen. De horrortitel maakt gebruik van willekeurig gegenereerde roguelike elementen. De lay-out van de map blijft dan wel hetzelfde, de plaatsing van items en resources zijn verschillend. Hierdoor is elk avontuur net even anders.