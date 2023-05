Begin februari maakte ontwikkelaar Frictional Games bekend dat ze Amnesia: The Bunker moesten uitstellen naar 16 mei. Onlangs kwamen ze met het bericht dat ze een weekje extra nodig hadden, waardoor de release op 23 mei werd gezet. Nu die datum steeds dichterbij komt, blijkt dat we nog wat langer moeten wachten.

De ontwikkelaar heeft via een videoboodschap op Twitter laten weten dat de game is uitgesteld met 2 weken naar 6 juni. De game is weliswaar klaar, maar zit nu in certificatieprocessen waaruit naar voren is gekomen dat er nog wat problemen zijn. Zo zou de game kunnen crashen door moeilijk te achterhalen bugs.

Ze redden het niet om deze issues te verhelpen voor 23 mei, daarom nemen ze nog twee weken extra de tijd.

“The release of Amnesia: The Bunker has been delayed by two weeks due to unforeseen certification issues. This decision is crucial to ensure we do not ship the game with these issues. The extra time will allow us to rectify the problem and ensure the best possible gameplay experience upon release. We thank you for your understanding and patience. The alternative would have been to ask the team to work weekends or nights, but that’s simply not something we do here at Frictional.”