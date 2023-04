Nadat het langverwachte volgende deel in de Amnesia-serie eerder al twee maanden werd uitgesteld, zullen gamers toch nog één weekje langer moeten wachten. Amnesia: The Bunker zal volgens ontwikkelaar Frictional Games nu op 23 mei verschijnen in plaats van 16 mei.

Dit maakte de ontwikkelaar bekend op Twitter. In de Tweet valt te lezen dat ze dat weekje extra willen gebruiken om de game nog net wat meer te polijsten om zo gamers van een zo’n perfect mogelijke game te voorzien. Nog een klein beetje meer geduld zal dus nodig zijn.