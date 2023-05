Dat we een weekje langer op Amnesia: The Bunker zullen moeten wachten wisten we al, maar om die pijn wat te verzachten heeft Frictional Games nu een 10 minuten durende video gedeeld die ons een hele hoop angstaanjagende beelden voorschotelt. Zo zal je moeten verkennen en navigeren, en dat terwijl je uit de klauwen van de vijand blijft.

Dat de sfeer wel goed zit voor een singleplayer survival horrorgame maken de beelden duidelijk. Mocht je durven, kan je hieronder de volledige gameplayvideo terugvinden. Amnesia: The Bunker komt op 23 mei uit voor de PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.