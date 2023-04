Het duurt niet lang meer totdat we Redfall kunnen downloaden en spelen op onze Xbox Series X|S en pc. Daarom krijgen we steeds meer te zien en in deze game maken we kennis met vier verschillende personages. Eén daarvan is Layla Ellison en zij eist nu de hoofdrol op in een nieuwe trailer.

Deze trailer geeft meer context bij dit personage en laat ook zien hoe haar telekinese krachten in de game benut kunnen worden. De trailer mixt animaties met actie en terwijl je meer te weten komt over Layla geniet je ondertussen van wat gameplay. Check het hieronder.

Redfall verschijnt op 2 mei voor de genoemde platformen.