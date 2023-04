Dead Island 2 komt steeds dichterbij en waar we je gisteren al meer konden vertellen over de Trophies en Achievements, kunnen we je vandaag mededelen hoeveel ruimte je vrij dient te houden op de PlayStation. Via PlayStation Game Size weten we namelijk wat de vereiste opslag is.

Op de PlayStation 4 vereist versie 1.02 slechts 19.916GB. Op de PlayStation 5 neemt dat flink toe naar 48.219GB, eveneens versie 1.02. Maar dan alsnog valt het erg mee wat je aan ruimte moet reserveren. De pre-load is trouwens vanaf 19 april beschikbaar. Twee dagen voor de release op 21 april.

Wat de game aan opslagruimte vereist op andere platformen is nog niet bekend.