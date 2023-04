We weten al geruime tijd dat God of War: Ragnarök New Game+ krijgt, wat het de moeite waard maakt om het avontuur nog eens te doorlopen. Vanavond heeft Sony Santa Monica Studio via het PlayStation Blog bekendgemaakt dat deze update beschikbaar is.

Hieronder hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. New Game+ wordt beschikbaar zodra je de game hebt uitgespeeld en is extra de moeite waard dankzij additionele gameplay-opties. Sommige hiervan zijn ook zonder New Game+ beschikbaar.

Alle wapens en andere items gaan mee naar New Game+ (inclusief Draupnir Spear), maar ze worden wel pas beschikbaar op het punt dat je specifieke wapens verkrijgt in het verhaal.

De level cap gaat omhoog, zowel voor Kratos als de vijanden. Hierdoor kun je met alle wapens en gear die op max level zitten verder progressie boeken via de nieuwe ‘Plus’-versies.

Er is een nieuwe UI-optie waarmee je de moeilijkheidsgraad in beeld kunt laten zien en hoeveel Burdens je gebruikt, wat leuk is om aan vrienden te laten zien.

De Niflheim Arena is verder uitgebreid met nieuwe mogelijkheden om te vechten. Je kunt ook kiezen wie met je meevechten: Atreus (met Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor en Thrúd.

Verschillende endgame bazen zijn terug en zijn nóg moeilijker om te verslaan.

The Hateful en de Ormstunga, twee optionele minibazen, zijn voorzien van wat extra mogelijkheden in gevechten.

Als je New Game+ op Give Me No Mercy of Give Me God of War speelt, zijn alle bazen en mini-bazen voorzien van Runic Armor. Gebruik van juiste runen is hier extra belangrijk.

Zodra je de game hebt uitgespeeld, kun je kiezen voor de ‘Black and White Render Mode’ voor New Game+ en nieuwe saves.

Voor meer uitgebreide toelichting kan je hier op het PlayStation Blog terecht. Meer weten over God of War: Ragnarök? Dan zit je hier bij onze review goed.