De beta van Diablo IV was een behoorlijk succes. Duizenden gamers hebben alvast een testritje gemaakt in Blizzards nieuwste telg in de Diablo-franchise. Op 6 juni aanstaande kunnen gamers van over de hele wereld de hel induiken en het nodige demonische gespuis een kopje kleiner maken. Dat je daarbij ook nog wat toffe loot krijgt is natuurlijk mooi meegenomen.

Nu heerste er wel wat onduidelijkheid onder spelers die de game hebben gepre-ordered. Als je de Deluxe of Ultimate Edition hebt besteld krijg je namelijk eerder toegang, maar door het verschil in tijdszones was het nog wat verwarrend. Mike Ybarra heeft daarom op Twitter gemeld wanneer de game live gaat per regio.

Wij als Europeanen kunnen op 2 juni om 00:00 uur ’s nachts de hel induiken mits je de Deluxe of Ultimate Edition hebt. Mensen met de reguliere versie kunnen op 6 juni om 00:00 uur ’s nachts beginnen aan hun tocht richting de hel.