Suicide Squad: Kill the Justice League staat al enige tijd gepland voor 26 mei. Recent dook het gerucht op dat de game echter intern uitgesteld zou zijn, maar Warner Bros. Games reageerde hier niet op. Toch blijkt dit te kloppen, want nu een paar weken later hebben ontwikkelaar Rocksteady Studios en de uitgever uitstel aangekondigd.

De game schuift een flinke tijd op, want de nieuwe releasedatum staat nu op 2 februari 2024. De game wordt dus ruim een half jaar vooruit geschoven en bij het bekendmaken van dit uitstel wordt aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben om de best mogelijke kwaliteit te realiseren.