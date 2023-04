Diablo IV is al een lange tijd in ontwikkeling en staat gepland voor een release op 6 juni 2023. Eerder gingen er nog geruchten dat de game mogelijk weer uitgesteld zou worden, omdat Blizzard nog niet klaar is. Dit blijkt ongegrond, want de game is goud gegaan.

Dit heeft Blizzard via Twitter laten weten en dat betekent natuurlijk dat de game in z’n geheel klaar is en op disc gedrukt kan worden. Daarmee is de ontwikkelaar ruim voor de releasedatum al klaar, wat ze genoeg tijd geeft om de fysieke exemplaren te verschepen.

Wellicht dat er rond de release nog een update verschijnt, aangezien het tegenwoordig gebruikelijk is om na het goud gaan van een game te gaan werken aan een day one patch.