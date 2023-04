Dead Island 2 ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Hoewel het nog heel even wachten is, zijn de reviews inmiddels wel online gegaan. Ook onze review is live en daarin geeft Patrick de game een mooi cijfer en stelt hij dat het een erg vermakelijke titel is die de moeite waard is, ware het niet dat er wel wat kritiekpuntjes zijn.

Als we wereldwijd kijken, dan zien we dat de cijfers vrij uiteenlopend zijn. Op moment van schrijven is de hoogste score die aan de game is gegeven een 9.0, daar waar het gros tussen een 7.0 en 8.0 zit. Aan de lage kant zien we een 6.0 paar keer terugkomen en één keer een 5.0, wat uiteindelijk voor een mooi gemiddelde zorgt. Hieronder een greep uit de cijfers die door media wereldwijd aan Dead Island 2 zijn gegeven.