Vorige week maakte FuturLab bekend dat ze werken aan updates, gratis en betaalde content voor PowerWash Simulator. Nog geen week later en er is een nieuwe update uitgerold, versie 1.2 om precies te zijn. Die heeft als officiële titel ‘The Muckingham Files’ gekregen en die voegt het nodige aan nieuwe content toe.

Spelers worden met deze uitbreiding teruggebracht naar de Mauka Aitu woestijn, waar nieuwe objecten schoongemaakt moeten worden. Hieronder vallen een aantal vrij grote klussen, waardoor je als professionele schoonmaker weer even zoet bent.

Verder is de bonus sectie voorzien van wat extra’s om een idee te geven wat er precies aan de hand is in de game. Oftewel, je krijgt wat meer context bij de zo nu en dan wat mysterieuze gebeurtenissen. Deze content is geheel gratis en nu beschikbaar om te downloaden. Een trailer hieronder.