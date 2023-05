Special | HP OMEN laptops – het gamingoffensief van HP – PlaySense heeft een tijdje geleden de HP Victus lijn onder de loep mogen nemen. Het is vooral een bijzondere productlijn te noemen: hoewel de specificaties op papier interessant kunnen zijn voor een gamer, zal vooral kantoorpersoneel er goed mee uit de voeten kunnen. Nu gooien wij het over een andere boeg en bekijken we de HP OMEN producten. Dit is specifiek voor gaming ontwikkeld. In dit artikel werpen we een blik op een wat ouder model in deze OMEN-lijn en ook kijken we naar wat er in de pijplijn zit qua gaming laptops.

De HP Omen in 2022

Laten we één ding vooropstellen, HP maakt zeker geen grappen. Als een van de grotere pc-merken weten ze wel het een en ander omtrent goede pc-setups. Daarom mag het ook geen verrassing zijn dat je met een HP OMEN gaming laptop behoorlijk uit de voeten kunt. Niet alleen weet het design ons erg te overtuigen, ook met de kracht en onderdelen zit het behoorlijk goed. Om het in perspectief te stellen kijken we stiekem naar de Razer Blade laptops. Ook weer krachtige gaming laptops, waarbij de dikte geen factor is om in te leveren op kracht. De zeer dunne Blade laptops bevatten RTX 30 serie GPU’s, die Razer er op miraculeuze wijze in heeft gepropt. Voorheen als enige in de industrie, maar HP doet het in dit geval dunnetjes over!



Van HP hebben wij een OMEN laptop (16-k0390nd) ter beschikking gekregen om dit goed te bekijken. De laptop lijkt op het eerste gezicht een net en strak vormgegeven systeem dat normaal voor de dag komt (geen overdreven design keuzes met gekke vormen, amper RGB). Er zijn veel aansluitpoorten te vinden: 2x Thunderbolt 4, 3x USB-A, HDMI 2.1, hoofdtelefoonaansluiting, ethernetpoort met tevens Wi-Fi 6E ondersteuning. Het is een zwart gekleurde laptop met het glanzende OMEN logo op de kap, waardoor het er als een reguliere laptop uitziet. Maar schijn bedriegt. Met een RTX 3070 Ti (8GB) is de laptop die we in handen hebben zeker geen grap. Doe daar nog eens 32GB RAM (2×16 – 4800 MHz), 2TB (NVMe) SSD en een i9 12900H CPU bij en je snapt wat voor een knap staaltje design het eigenlijk is. Geen overdreven ‘gamey’ look, maar stijl en elegantie met alles erop en eraan.

Verschillende modellen

Er zijn verschillende versies beschikbaar van de HP OMEN laptops (AMD & Nvidia). Hierin zijn er ook weer verschillende prijsklassen, afhankelijk van de onderdelen die per laptop verschillen. Je kunt instappen met een HP OMEN RTX 3060, of gelijk voor het hogere segment gaan. De keuze is aan jou. In ons geval heb je te maken met een 16″ laptop ([email protected]) met 3ms responstijd en een helderheid van 300 nits. Een mooi scherm, hoewel de wit-waarden wat beter konden, zijn de contrasten goed. Je krijgt dus absoluut goed materiaal en dit komt tegen een stevige prijs. Met een adviesprijs van € 2.999,99 is het een pittige investering, maar wij vinden de HP OMEN laptop zeker de moeite waard. Waarom? Je krijgt er een draagbare super pc voor terug. Een paar games die we hebben uitgetest via Steam (Cyberpunk 2077, Marvel’s Spider-Man Remastered en Guilty Gear -Strive-) draaien goed wat ook in lijn der verwachtingen lag.

Dit jaar uitblinken met DLSS 3.0

We hebben tot nu toe een blik geworpen op de HP OMEN gaming laptops van 2022. Dit jaar komt er weer een hele reeks nieuwe OMEN gaming laptops aan. Hierin mag je natuurlijk onder meer de nieuwe Nvidia kaarten verwachten. De nieuwe laptops met RTX 40 serie GPU’s zullen de laptops nog meer de moeite waard maken, mede dankzij de DLSS 3.0 technologie. Met een dergelijke performance boost van de GPU is het scherm ook voorzien van een hogere refresh rate: 240Hz. Kort gezegd komt het erop neer dat je met een HP OMEN gaming laptop de nieuwste games met de beste performance kunt spelen. Het klinkt als een brochurepraatje, maar we kunnen er niet omheen dat de laptops van HP in dit geval een mooi product zijn. Dit is iets wat we zelf hebben ondervonden na uitvoerig met het model van vorig jaar te hebben gestoeid.

Het is natuurlijk niet voor iedereen

Nogmaals benadrukken we hier dat we ons vooral buigen over de topmodellen binnen de HP OMEN gaming laptops. Het zijn dure aankopen, maar uiteindelijk is dat niet heel gek als je de crème de la crème wilt hebben. Met mindere specificaties kan er ook prima gegamed worden. Je hoeft echt geen energie slurpend wattagemonster in huis te halen. Een wat minder krachtig OMEN is net zo geschikt om mee te gamen. Kom je echt wat kracht tekort? Neem dan bijvoorbeeld een GeForce Now abonnement, zodat je nieuwe games in volle glorie kunt ontdekken met de technologie van Nvidia, iets wat we binnenkort nog zullen testen in een ander artikel. Ben je wel in de gelegenheid om een flinke NASA-setup in huis te halen? Houd dan de 2023 modellen van HP OMEN in de gaten.