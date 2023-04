Dit najaar moet Marvel’s Spider-Man 2 officieel verschijnen voor de PlayStation 5, maar we hebben er al een hele lange tijd niets meer over gehoord. Als we de laatste berichten mogen geloven ligt alles nog gewoon op schema, maar wanneer krijgen we dan meer te zien?

Vanwege de stilte roepen mensen al snel van alles en nog wat op Twitter, zo ook een individu die zegt dat Insomniac Games niks heeft gedaan om de game te laten zien. Hierop reageert de ontwikkelaar dat het erg lekker ruikt in de keuken, en dat we nog heel even geduld moeten hebben.

Dit impliceert dat het niet lang meer zal duren voordat we meer over Marvel’s Spider-Man 2 gaan horen. Gezien Sony voor de rest van het jaar niet al te veel (first-party content) in de pijplijn heeft zitten, kan het geen kwaad vrij vroeg met informatie en beelden te gaan strooien, laten we hopen dat dat snel gebeurt.

Er gaan overigens al enige tijd geruchten dat Sony van plan is een PlayStation Showcase te organiseren later dit jaar, mogelijk in juni. Wellicht dat we tijdens dit evenement Spider-Man 2 in volle glorie kunnen aanschouwen.