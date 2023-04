Eerder heeft Blizzard de geplande aanpassingen onthuld naar aanleiding van feedback op de Diablo IV beta. We hoeven echter niet tot de release te wachten om te ondervinden hoe deze uitpakken. Diablo IV krijgt namelijk nog een Server Slam beta, waaraan iedereen (op elk platform) mee kan doen en je speelt dan gelijk de meest recente versie van de game, inclusief de eerder genoemde wijzigingen.

Verder kun je met alle vijf de klassen aan de slag. Je kunt spelen tot en met level 20 en het opnemen tegen de world boss Ashava. Slaag je daarin dan krijg je een unieke trofee. Verder kun je ook nog de unlocks van de open beta vrij spelen, waaronder de Wolf Pack. Let wel, alle progressie is gewist dus iedereen begint opnieuw. De Server Slam wordt in het weekend van 12 tot en met 14 mei gehouden.