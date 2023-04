Je ziet de laatste tijd steeds vaker dat nieuwe games op pc om steeds zwaardere hardware vragen, wat niet voor iedereen even goed nieuws is. Hier hoef je met Diablo IV gelukkig niet bang voor te zijn.

Om de pc-versie van de game te kunnen spelen moet je minimaal een Intel Core i5-2500K of AMD FX-8350 hebben. Als grafische kaart wordt er om een Geforce GTX 660 of Radeon R9 280 gevraagd. Je speelt de game dan op 720p en 30 frames per seconde op Low settings.

Natuurlijk kan je het vierde deel van Diablo ook met alle toeters en bellen aan spelen. Dan moet je over een Intel Core i7-8700K of AMD Ryzen 7 2700X beschikken in combinatie met een RTX 3080 of Radeon 6800 XT. Tevens moet je 32GB aan werkgeheugen hebben. Dan draait de game op 4K en 60fps met Ultra settings.

Alle overige systeemeisen zijn als volgt: