Een tweetal maanden geleden bracht Sony met veel toeters en bellen de PlayStation VR2 op de markt: de revolutionaire opvolger van hun eigen VR-platform. Dat de hardware een schot in de roos was, staat buiten kijf: in onze review werd het ingenieus stukje technologie dan ook terecht geprezen voor wat het weet te verwezenlijken. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn: er doen verschillende geruchten de ronde dat PlayStation VR2 de voorbije maanden het eigenlijk niet zo goed heeft gedaan aan de kassa en de voorlopige verkoop werd zelfs een ‘complete disaster’ genoemd door analist Francisco Jeronimo. Sony zelf heeft hier nog niet officieel op gereageerd, dus de ‘ernst’ van de situatie is niet geheel duidelijk.

Deze week kwam Sony echter met nieuws rond de toekomst van hun VR-platform: binnenkort zullen we immers de PlayStation VR2 ook kunnen kopen via retailers, waar je voordien enkel via PlayStation Direct een bestelling kon plaatsen. Het is overigens niet de eerste keer dat Sony een dergelijke strategie hanteert: ook de DualSense Edge controller was een tijdlang exclusief te verkrijgen via dit platform, vooraleer die ook naar andere retailers kwam. Eén van de ideeën erachter is wellicht om scalpers tegen te gaan, maar tegelijkertijd had Sony aan het aantal pre-orders al kunnen zien dat een exclusieve sale niet echt noodzakelijk was. Dus eigenlijk hadden ze wellicht de headset beter direct overal beschikbaar kunnen stellen.

Het is in die zin een beetje mosterd na de maaltijd dat ze nu alsnog overstag gaan. Dan rest nu ook de vraag: is het verkopen van PlayStation VR2 via andere retailers een goed idee om de verkopen te boosten? Als consument kan je hier op termijn wellicht voordeel uithalen: specifieke retailers kunnen immers de hardware aanbieden met kortingen om zo te concurreren met elkaar en dus moet je misschien minder betalen om een PlayStation VR2 in huis te halen). Bovendien zijn sommige mensen sneller geneigd om iets te kopen als men, tijdens het shoppen, langs de fysieke rekken loopt en zonder al dat digitale gedoe naar de kassa kan stappen om direct de aankoop te voltooien. Veel voordelen dus, maar dan rest de vraag: waarom heeft Sony dit niet gewoon vanaf de release van de headset gedaan?

We mogen er vanuit gaan dat deze verandering de verkoopcijfers van de PlayStation VR2 waarschijnlijk wel zal boosten, maar tegelijk cirkelen we terug naar een eerder punt en vragen we ons ook af of deze (wanhopige?) zet niet een beetje te laat is? Is een betere en vlottere beschikbaarheid van de hardware voldoende om een groot aantal kopers over de streep te trekken om PlayStation VR2 toch een kans te geven? De aankoopprijs blijft immers vrij hoog en momenteel is het aantal (top)games dat je erop kan spelen ook nog wat aan de magere kant. Moet Sony eventueel de prijs van het pakket verlagen of is dit nu nog niet direct aan de orde?

Uiteraard horen we graag jullie mening hierover: ben jij misschien één van die twijfelaars en zal deze evolutie jou kunnen overtuigen om alsnog een PlayStation VR2 aan te schaffen? Of denk je dat dit weinig verschil zal uitmaken omdat de zogenaamd tegenvallende verkoopcijfers andere oorzaken hebben? Misschien heb je de console al in huis gehaald en heb je al dan niet spijt van je aankoop? Laat jullie kijk op deze kwestie horen in de comments hieronder.