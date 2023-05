Tarsier Studios mag momenteel dan wel vlijtig sleutelen aan een nieuwe IP, dat betekent niet dat hun andere franchise – het eerder onheilspellende Little Nightmares – een stille dood gestorven is. Integendeel, beide Little Nightmares-games én de mobiele titel Very Little Nightmares blijven het prima doen aan de kassa en hebben recent een mooie mijlpaal bereikt.

Uitgever Bandai Namco liet immers trots optekenen dat de franchise de kaap van de 12 miljoen verkochte exemplaren inmiddels gerond heeft – toch een cijfer om U tegen te zeggen. Dat vraagt wat ons betreft om méér titels onder de Little Nightmares paraplu, al is de kans daarop klein nu Tarsier Studios de IP naast zich heeft neergelegd. Zeg echter nooit nooit…