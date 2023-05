Het achtste deel van Forza Motorsport had eigenlijk al deze lente in de winkelrekken moeten liggen en hoewel dat in theorie nog steeds mogelijk is, wordt dat met de dag steeds minder realistisch. De vraag is dan natuurlijk: wanneer mogen we de game wél verwachten. Tijdens de laatste showcase werd slechts 2023 als kader aangegeven.

Dat kader lijkt nu iets specifieker te zijn geworden, want het officiële Microsoft Game Dev account op Twitter reageerde op een foto van Turn 10 baas Alan Hartman van een Ford GT. Het account vraagt hardop af wie er nog meer “klaar is voor de zomer?”, hiermee hint men dus naar een release tijdens de zonnige maanden.