Dambuster Studios was de derde ontwikkelaar die met Dead Island 2 aan de gang ging. Aangezien er al twee studio’s aan de game hadden gewerkt, had Dambuster er voor kunnen kiezen om hierop door te bouwen. Er werd echter gekozen om een eigen weg in te slaan.

Creative director James Worrall heeft tegenover IGN aangegeven dat de originele visie voor Dead Island 2 te hoog gegrepen was. De game was zo complex, dat de kern uit het oog werd verloren. Dambuster koos zodoende voor een simpelere, maar meer gerichte aanpak.

“I think a problem that’s facing games, in general, is just blossoming complexity, and it comes back to bite the studio when they’re trying to get that game out the door. And so, early on, we just decided, ‘Right, no, just going to be people versus zombies, and we’ve got a gore engine going to make the combat really really visceral and tactile and in your face.’”