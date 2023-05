Recent hebben Codemasters en EA Games F1 23 officieel aangekondigd en gezien de game op 16 juni al verschijnt, mogen we de komende tijd veel informatie over de racer verwachten. Vandaag een ‘deep dive’ video, waarin we Natalie Pinkham (van Sky Sports F1) horen die de belangrijkste innovatieve zaken van de game aanstipt.

Vanzelfsprekend komt F1 23 met verbeteringen en vernieuwingen hier en daar, die punt voor punt worden afgegaan in de onderstaande video. Met andere woorden: het dient als mooie samenvatting om een goed beeld van de game te krijgen, waarbij je uiteraard de nodige actie op de baan ziet.

Volgende week mogen we een nieuwe video verwachten, waarin de focus ligt op de verbeteringen in de verschillende modi van de game. Voor extra toelichting op de video kan je hier op de website van de game terecht.