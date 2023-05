Er zijn soms weleens games waarvan je niet zeker bent of die wel in jouw straatje vallen. Heb je een abonnement op PlayStation Plus Premium, dan kan je sommige titels uitproberen om daar achter te komen. Nu is er weer een nieuw spel toegevoegd aan het aanbod van trials.

Ditmaal kan je aan de gang met Weird West: Definitive Edition. Dit geldt voor zowel de PlayStation 4- als de PlayStation 5-versie. Je kan in totaal twee uur met de isometrische actie-RPG aan de gang. Een recente trailer laat zien wat je van Weird West: Definitive Edition kunt verwachten.