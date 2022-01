Devolver Digital heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de aankomende RPG Weird West met een diepere duik in het combat- en sluipsysteem. De gameplay trailer van Weird West wordt begeleid door Rapheal Colantonio, de creative director van het spel. In de trailer wordt benadrukt hoe belangrijk het is om het spel op je eigen manier te benaderen, een filosofie die Colantonio vast heeft meegenomen uit zijn tijd als co-bedenker van Dishonored.

Als speler zal je vaardigheden en perks kunnen kiezen en verbeteren die bij jouw speelstijl passen, zo kan je dus bijvoorbeeld kiezen om alles zo stealthy mogelijk te doen, of zonder na te denken alles overhoop te schieten. De keuze is geheel aan jou.

Weird West werd afgelopen jaar uitgesteld, en staat momenteel gepland om uit te komen op 31 maart 2022. Het spel zal beschikbaar zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en is vanaf dag één op Xbox Game Pass beschikbaar.