Eind vorig jaar werd de actie-RPG ‘Weird West’ aangekondigd. De game zou in 2021 moeten verschijnen, maar zoals zoveel games in de huidige tijd, kreeg ook Wild West te maken met uitstel.

Gelukkig niet zo heel lang, want nog geen maand na de jaarwisseling kunnen we de revolvers uit de holsters trekken in de vreemdste western stand-offs! Een nieuwe aankondiging van de ontwikkelaar via Twitter maakt de release van de game nog eens extra aantrekkelijk voor zij die de Game Pass bibliotheek ter beschikking hebben. De game zal namelijk vanaf dag één beschikbaar zijn voor zowel Xbox als PC Game Pass.

Wil je Weird West spelen zonder aanschaf van een Game Pass abonnement? Dan hangt uitgever Devolver Digital er een prijskaartje van €39,99 aan. De game is beschikbaar vanaf 11 januari voor de PS4, Xbox One en pc.