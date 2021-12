Begin november werd bekendgemaakt dat Weird West op 11 januari 2022 zou verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Zo vlak voor de feestdagen komt uitgever Devolver Digital helaas met wat minder goed nieuws, want de game is met twee maanden opgeschoven.

De nieuwe releasedatum staat nu op 31 maart 2022 en de reden voor het uitstel zit hem in dat het team graag nog wat meer tijd neemt om bugs uit de game te halen. Kortom, het is het bekende verhaal, want de extra tijd zal de uiteindelijke kwaliteit alleen maar ten goede moeten komen.