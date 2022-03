Later deze maand kunnen we helemaal losgaan in het Wilde Westen met de nieuwe RPG Weird West van WolfEye Studios. Logisch dan ook dat we nu wat nieuwe info over de game te horen krijgen.

Op het YouTube-kanaal van uitgever Devolver Digital werd namelijk een nieuwe video geplaatst die ons wat meer vertelt over jouw criminele mogelijkheden. Het is vast geen verrassing dat je in Weird West heel wat dingen ‘buiten de wet’ kan doen. Word je hierop betrapt? Dan krijg je gezelschap van enkele ruige bounty hunters die jou maar al te graag willen gevangennemen.

Weird West verschijnt op 31 maart op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bovendien zal je de game direct kunnen spelen via Game Pass. Bekijk de nieuwe video hieronder.