Eerder deze maand brachten Devolver Digital en WolfEye studios de definitieve editie van Weird West uit op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Het lijkt erop dat de uitgever en ontwikkelaar de game ook beschikbaar willen stellen op het overgebleven grote platform, de Nintendo Switch.

Een Nintendo Switch versie van Weird West heeft op 27 april een classificatie ontvangen van het Duitse rating board, aldus Gematsu. Wanneer een game een rating ontvangt duurt het vaak niet lang meer totdat het spel ook officieel wordt aangekondigd, maar dankzij de aankondiging van de Devolver Direct durven we wel te stellen dat Weird West volgende maand zal worden aangekondigd voor de Nintendo Switch.

Weird West is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt het spel nu twee uur uitproberen met een PS+ Premium abonnement. Ook is het spel beschikbaar via Game Pass.