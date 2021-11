Ontwikkelaar Wolfeye Studios is gestart met een serie video’s die meer over de actie-RPG Weird West vertellen. De eerste aflevering is inmiddels uitgekomen en is ingesproken door Raphael Colantonio, de oprichter van Arkane en de man achter games zoals Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored en Prey. Wolfeye Studios is zijn nieuwe kindje en Weird West wordt de eerste game van de kleine onafhankelijke studio.

Mocht de video je interesse hebben gewekt, vergeet je dan niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Devolver Digital, de uitgever van de game en andere indie toppers. Maar goed, we dwalen wat af. De video is an sich al interessant, maar op het einde laat Raphael Colantoni nonchalant nog even de releasedatum van de game vallen. Weird West komt op 11 januari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X|S en de pc.