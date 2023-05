Enkele maanden geleden werd de ‘Shadow of the Erdtree’ uitbreiding voor Elden Ring dan eindelijk officieel aangekondigd. Elden Ring was een schot in de roos bij het publiek, dus extra content was nu eenmaal onvermijdelijk. We weten momenteel echter nog niet heel veel over wat we mogen verwachten en dat zal hoogstwaarschijnlijk ook nog even zo blijven.

In een recent verslag van Kadokawa werd gesproken over het voorbije fiscale jaar en wat de toekomst precies zal brengen. In de slide over de toekomst van het bedrijf (zie hieronder) werd vooruitgeblikt op het huidige fiscale jaar én wat daarna volgt.

Op de planning staat Armored Core VI: Fires of Rubicon (25 augustus) en wat mobiele games, maar de Elden Ring uitbreiding wordt niet genoemd. Waar we de uitbreiding wél zien opduiken, is in het stukje over de ‘medium tot lange’ vooruitzichten. In andere woorden: Shadow of the Erdtree komt waarschijnlijk niet uit in dit fiscale jaar (dat loopt tot maart 2024).