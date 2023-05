De remake van Dead Space verscheen begin dit jaar en in onze review heb je kunnen lezen dat de game absoluut de moeite waard is. Twijfel je toch nog over een aanschaf? Dan is het nu mogelijk om een trial van de game op Steam te downloaden.

De trial is 90 minuten lang en geeft je alle vrijheid om de game te leren kennen en is een prima alternatief op de proeftijd die Steam doorgaans biedt. Enige verschil is dat je nu niet met een refund in de weer moet als de game je niet bevalt.

De trial is echter niet voor altijd beschikbaar. Zo geeft EA aan dat je Dead Space tot en met 29 mei 19:00 uur kunt proberen via de trial. De verwachting is dat de trial nadien weer verdwijnt.