Binnen enkele weken komt dan eindelijk Diablo IV officieel uit, iets waar velen onder ons waarschijnlijk al lang naar uitkijken. Gezien het hier om een game gaat met een sterke focus op een online component, blijft echter de vrees altijd een beetje spelen dat de servers op de releasedatum het zullen laten afweten (iets wat verschillende online games de laatste jaren jammer genoeg hebben ondervonden). Blizzard stelt ons echter gerust.

In een gesprek met Eurogamer zeiden art director John Mueller en associate game director Joe Piepiora dat ze ervan overtuigd zijn dat de servers de influx van spelers zullen aankunnen. Laatst vond ook een ‘Server Slam’ evenement plaats waarbij de servers getest werden en de resultaten waren positief.

“Every one of these betas has been transformational in terms of our understanding of our own technical capacity and what we need to do to make that a smoother launch experience in general. So it’s been great.”

“Each one, it’s a tonne of work to put them on. It’s not a trivial thing for us to do. But we see the value as being worth it. And again, it’s not a marketing thing. It’s really about getting that information so we know day one is going to be as good as we can possibly make it, and that we just feel confident going in. So currently right now we feel really confident.”