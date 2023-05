We zien vaker dat grote en populaire IP’s – waaronder Call of Duty – ook in een bepaalde vorm naar mobiele apparaten worden gebracht. Zo waren er lange tijd plannen voor een mobiele versie van Battlefield – toepasselijk Battlefield Mobile – en er was zelfs een poosje een beta gaande.

De mobiele shooter werd echter begin dit jaar geannuleerd en dat was niet zonder reden: de kritiek op Battlefield 2042 heeft een grote rol gespeeld in het stopzetten van een project. Tenminste, dat zegt Alex Seropian, oprichter van ontwikkelaar Industry Toys.

In een interview met Mobilegamer.biz zegt Seropian dat de reacties van fans op Battlefield 2042 voor een “waterval van zelfreflectie” heeft gezorgd en heeft bijgedragen aan de barre prestaties van de mobiele tegenhanger. Apple heeft echter ook z’n bijdrage gedaan door aanpassingen aan de IDFA; een unieke identifier voor adverterende partijen, waardoor het verkrijgen van nieuwe users een stuk duurder werd.

Eerder werd de ondersteuning voor Apex Legends Mobile – een andere titel uit de stallen van EA – stopgezet.

“In the course of the last year, a few things happened. Battlefield 2042 came out and the community reaction to 2042 was not good. That cascaded a bunch of introspection.

“Apple also changed the IDFA rules, and the long and short of it is that it’s made user acquisition a lot more expensive. So organics eroded away with 2042’s release, and paid distribution got an order of magnitude more expensive because of the IDFA rules.”