Op 6 juni 2023 verschijnt Diablo IV en dat op verschillende platformen. Het duurt dus niet lang meer en gezien alle beta’s, servertesten en meer achter ons liggen, bereid Blizzard Entertainment ons nu voor op de daadwerkelijke release.

Het is weliswaar wat vroeg, maar de gameplay launch trailer is uitgebracht. Deze trailer laat allerlei gameplay fragmenten zien en brengt je goed in de sfeer, check de beelden hieronder zeker even en geniet.