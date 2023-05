Eerder dit jaar bracht Sony de PlayStation VR2 op de markt, de opvolger van hun vorige VR-console. Vanuit een technisch standpunt werd deze hardware enorm goed beoordeeld (lees daarvoor onze review maar na), maar volgens geruchten zouden de eigenlijke verkoopcijfers een pak lager liggen dan gehoopt. Jim Ryan, dé topman van Sony, doet aan schadebeperking in een interview met Famitsu (vertaald door Push Square).

Hij was vrij vaag in zijn commentaar, maar hij benadrukte wel dat het momenteel te vroeg is om uitspraken te doen over de ‘populariteit’ (of het gebrek daaraan) van de PlayStation VR2. Er staan voor dit jaar wel veel VR-games op de planning, dus er is veel om naar uit te kijken.

“PSVR2 has just been launched, so it may be a little early to judge its popularity, but we are happy to see many positive reactions from users and the media. I just listed some of the compatible titles, but more than 40 titles have been released around the launch of PSVR2. In addition, there are many titles ahead of us in 2023 and beyond. We will continue to push forward so that those who purchase PSVR2 can enjoy it for a long time and we can also secure profits.”

Nu de hardware ook via retailers verkocht zal worden (en niet enkel via PlayStation Direct), zullen de verkoopcijfers waarschijnlijk wel stijgen, maar het is dus nog even afwachten voordat we een ‘officieel’ oordeel kunnen vellen.