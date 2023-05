343 Industries heeft aangekondigd dat de Infection multiplayer modus zijn terugkeer zal maken in seizoen 4 van Halo Infinite, zo werd bekendgemaakt via Twitter. Het vierde seizoen gaat op 20 juni van start.

De Infection modus is soortgelijk aan zombie modi in andere games. In deze modus zullen spelers het virus moeten ontwijken en overleven of elkaar juist moeten infecteren met het virus. Naast de Infection modus voegt seizoen 4 ook een update voor het Career progressie systeem toe, echter zijn hier nog geen details over bekendgemaakt.