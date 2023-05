Woensdag krijgen we bij de showcase van Sony hopelijk eindelijk gameplay beelden én een precieze releasedatum van Spider-Man 2 voorgeschoteld. Geruchten en beloftes wakkeren de hype voor de game immers al lang genoeg aan zonder dat ontwikkelaar Insomniac Games daar iets tastbaars tegenover zet. In een interview met Famitsu – vertaald door ResetEra – heeft Jim Ryan van Sony hier nu nog een schepje bovenop gedaan.

Spider-Man 2 verschijnt exclusief op de PlayStation 5. Geen PS4-versie dus, wat wilt zeggen dat Insomniac geen compromissen moest sluiten bij de ontwikkeling. Ze konden met andere woorden alles uit de kast halen om de best mogelijke current gen-game uit hun mouw te toveren, zonder dat ze daarbij rekening hoefden te houden met de vorige generatie consoles. Bijgevolg zou Spider-Man 2 dus een ronduit verbluffende ervaring moeten worden.

“The sequel, Marvel’s Spider-Man 2, is being developed exclusively for PS5, so the developers have made no compromises. We ask them to focus on maximizing the functions of the PS5 and creating the best works. As a result, we’ve received feedback from game fans that it looks like they’ll be able to enjoy really beautiful visuals and a wonderful experience.”