Remedy Entertainment werkt aan verschillende games, waaronder Alan Wake 2 die ergens dit jaar moet verschijnen. De ontwikkeling ligt nog altijd op schema, maar het is officieel niet bekend wanneer de game precies verschijnt. Mogelijk dat Alan Wake stemacteur Matthew Porretta dit heeft verklapt.

In de laatste episode van de Monsters, Madness, and Magic podcast sprak Porretta kort over zijn werk voor Remedy als stemacteur van de protagonist. Hierbij verklapt hij dat de game in oktober zal verschijnen, daar waar dat officieel niet is gecommuniceerd.

Mocht het kloppen, dan is het enkel nog even wachten op een specifieke releasedatum. Oktober klinkt overigens erg plausibel, dat is immers een mooie periode om een nieuwe game uit te brengen plus dat het sowieso al de verwachting was dat Alan Wake 2 pas in de tweede helft van 2023 zou verschijnen.