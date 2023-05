Vorige week kondigden WB Games en NetherRealm Studios Mortal Kombat 1 aan, de nieuwste telg in de langlopende franchise. Dat is echter niet het enige dat Warner Brothers bekend heeft gemaakt, het heeft namelijk ook een update naar buiten gebracht over de verkoopcijfers van de serie.

In een persbericht liet het bedrijf weten dat Mortal Kombat over alle games heen al meer dan 80 miljoen keer is verkocht. Een mooie mijlpaal voor de 30 jaar oude franchise. Met 80 miljoen verkopen staat Mortal Kombat pal bovenaan vergeleken met andere vechtgame franchises, al heeft het daar wel een stuk meer games voor nodig gehad dan nummer 2: Super Smash Bros.

Mortal Kombat 1 is vanaf 19 september beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.