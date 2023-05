Resident Evil 4 blijft indruk maken. Het deed dat in zijn originele release op de GameCube, herhaalde dat trucje schijnbaar moeiteloos bij zijn meerdere heruitgaves op andere consoles en behaalde als remake recent nog een topscore in onze review. Ook in VR lijkt de game binnenkort behoorlijk straf uit de hoek te gaan komen.

Op de PlayStation Showcase kregen we de eerste beelden te zien van Resident Evil 4 op de PS VR2. De modus – die via een gratis update naar de game komt – kreeg nog geen releasedatum, maar spatte in zijn eerste gameplaybeelden oprecht van het scherm. Wij kunnen alvast niet wachten om ook op deze manier met het spel aan de slag te gaan.