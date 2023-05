Vorige week werd Mortal Kombat 1 aangekondigd en sindsdien zijn we mondjesmaat gevoed met steeds wat meer informatie over deze game. Nu weten we ook hoe groot de bestandsgrootte van deze game in de bekende franchise is.

Op Steam staat te lezen dat als je Mortal Kombat 1 voor de pc wilt kopen, je 100GB aan vrije opslagruimte moet hebben om het spel te kunnen installeren. Dit is flink aan de maat, iets wat je niet verwacht van een fighting-game.

De Nintendo Switch-versie is een stuk kleiner, maar met 31,3GB nog steeds één van de flinkste games voor de hybride console. Het is alleen afwachten of de fysieke versie hiervan op een 32GB cartridge komt – en daardoor mogelijk duurder zal zijn dan andere Switch-titels – of dat het een 16GB cartridge wordt en je het grootste deel moet downloaden.

Het is nog niet bekend wat de bestandsgroottes voor de PlayStation en Xbox-versies zullen zijn, maar waarschijnlijk zullen die niet ver van de pc-versie af zitten.