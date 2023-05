Steeds vaker zie je dat games die voorheen een nummer hadden om de volgende game in de franchise aan te duiden overstappen naar een andere naamconventie. Zo heb je Assassin’s Creed dat met Assassin’s Creed IV een subtitel introduceerde en daarna volledig afstapte van de nummering, en Mortal Kombat dat met het recent aangekondigde Mortal Kombat 1 helemaal opnieuw begint met tellen. Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida liet in een interview met GQ Magazine weten dat het weglaten van de nummering ook bij Square Enix onderwerp van gesprek is.

Yoshida gaf toe dat het een onderwerp is dat hij wel eens heeft aangesneden bij zijn leidinggevenden. Hij geeft zelf aan dat de namen verwarrend kunnen zijn voor nieuwe spelers, waarom zouden mensen zonder enige voorkennis immers Final Fantasy XIV spelen als ze Final Fantasy XVI kunnen spelen? Deze denkwijze is begrijpelijk, vooral nieuwkomers zullen snel afgeschrikt worden door het intimiderende nummertje achter de titel.

“Maybe it’s about time we removed the numbers from the title. For example, you have Final Fantasy XIV. You get a new player coming in and it’s like, ‘Wait a minute, why do I have to play Final Fantasy XIV if XVI is out?’ Why don’t we just call it Final Fantasy Online – just get rid of the number altogether, and that’ll make it easier to understand.”