Binnen minder dan een maand ligt Final Fantasy XVI in de rekken en Square Enix is momenteel druk bezig met de hypemachine op volle toeren te laten draaien. We konden onlangs ook al zelf met de game aan de slag gaan (lees daarvoor onze preview na) en nu is er nog wat nieuws over deze langverwachte titel naar buiten gekomen.

Regisseur Hiroshi Takai had het in een gesprek met Game Informer over de launch van Final Fantasy XVI en hij had goed nieuws: het team is heel zelfzeker en is ervan overtuigd dat de game op de dag van de release in prima staat zal zijn. Zo prima zelfs dat een day one patch niet nodig zal zijn.

Je zal dus, met andere woorden, direct kunnen beginnen met spelen en je zal niet eerst nog lang naar een downloadscherm moeten staren. Het team beseft namelijk dat niet iedereen toegang heeft tot een sterke (en stabiele) internetverbinding, dus het ontbreken van een grote patch is een vorm van toegankelijkheid.

Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni.