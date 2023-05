Final Fantasy XV kreeg na zijn release een aantal uitbreidingen. Als je ervan uitgaat dat dit ook het geval zal zijn met Final Fantasy XVI, kom je bedrogen uit. Tenminste, voor nu.

Producer Naoki Yoshida heeft in een interview met Game Informer gezegd dat het nieuwste deel in de beroemde RPG-serie een zogenaamde ‘one-off’-titel is. Het is een spel waarbij de ervaring de prijs van de game evenaart. Er is dan ook geen extra content voor de game gepland.

Dit wil niet zeggen dat er nooit uitbreidingen zullen uitkomen voor Final Fantasy XVI. Volgens Yoshida wil Square Enix eerst kijken of de game aanslaat en of gamers meer van de wereld of de personages willen zien. Mocht dat het geval zijn, dan zal er zeker over DLC worden nagedacht.

“We have no idea if people are going to fall in love with Valisthea and fall in love with Clive’s story and want to see more of the world and more of its characters. So while we always want to consider DLC or spinoffs or those types of things where you can learn more about the game, first we want to see if Valisthea and Clive are really things players around the world want to see more of and then make that decision.”