Na ruim een maand nadat de PlayStation VR2 beschikbaar was, ging er een gerucht rond dat de nieuwste virtual reality-headset van Sony niet goed verkocht. Sony is nu naar buiten gekomen met verkoopcijfers die een ander verhaal vertellen.

Dat de verkopen van de PSVR2 niet goed waren, werd later bevestigd door Apple-insider Ming-Chi Kuo. Hij meldde dat Sony de productie van de VR-headset had teruggeschroefd. Sony heeft nu de eerste officiële cijfers bekendgemaakt.

De PlayStation VR2 is in de eerste zes weken na de lancering meer dan 600.000 keer verkocht. Dit is acht procent meer dan de eerste PSVR in dezelfde periode. Het aantal verkochte exemplaren van de PSVR2 na deze zes weken is niet bekendgemaakt.